Metal Max Xeno: Reborn arriverà in Occidente nel 2022

PQube ha confezionato un nuovo trailer di Metal Max Xeno: Reborn per annunciarne la release occidentale nel corso del 2022.











Versione riveduta e corretta del JRPG pubblicato in Giappone lo scorso mese di settembre, Metal Max Xeno: Reborn porterà i giocatori in un futuro post-apocalittico distopico in cui un’intelligenza artificiale dà la caccia ai pochi umani rimasti sulla faccia della Terra. Il gioco presenterà un sistema di potenziamento per i personaggi e per i veicoli controllabili dal giocatore, più una struttura non lineare che permetterà agli utenti di seguire il proprio percorso personale verso i titoli di coda.

Il gioco sarà disponibile su PC tramite Steam, nonché su PS4 e Nintendo Switch.