Valve starebbe lavorando a una console portatile chiamata SteamPal

A quanto pare, Valve starebbe progettando una console portatile dal nome in codice Neptune o SteamPal, perlomento stando a quanto trapelato da un aggiornamento del database di Steam.

La compagnia di Gabe Newell e soci ha difatti predisposto un update della versione beta del client di Steam nel quale sono inclusi riferimenti a impostazioni del controller, una interfaccia utente con nuovi comandi per menu di accesso rapido, impostazioni di sistema, connettività, e altre opzioni tutte in qualche modo riconducibili alla presunta console portatile di Valve.

Da notare che lo stesso Gabe Newell non molto tempo fa parlò dell’eventualità che Steam approdi su console, lasciando intendere che molto presto sarebbero state diffuse informazioni ufficiali a riguardo. È quindi probabile che il boss di Valve si stesse riferendo proprio a questo fantomatico SteamPal.

