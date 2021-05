Dying Light 2: rivelata data di lancio e nuovo gameplay

Nel corso dell’evento di stasera, Techland è finalmente tornata a far vedere Dying Light 2, che nel frattempo sembra essersi arricchito del sottotitolo Stay Human. Il lungo video si è soffermato su vari aspetti del gioco: il gameplay, i nemici, la storia e il modo in cui le nostre decisioni la influenzeranno. La base del gioco sembra essere rimasta la stessa del predecessore, solo in scala molto più grande: giusto per fare un esempio, il calare della notte renderà ancora incredibilmente più pericolose le strade della città, ma sono ora stati introdotti nuovi tipi di infetti speciali, oltre alla possibilità di approfittare della notte per prendere d’assalto i nidi degli zombie, ora molto meno popolati e ricchi di ambito bottino.











Per quanto riguarda la storia, ci metterà nei panni di Aiden, impegnato a trovare risposte sul suo passato. Nella sua ricerca, fondamentale sarà l’aiuto dei Nightrunner, gruppo di sopravvissuti veterani esperti nello sfuggire agli zombie. Oltre ai Nightrunner, tre saranno le fazioni prinicipali del gioco: Survivors, Peacekeeper e Renegades. Aiutare ciascuno di loro porterà a cambiamenti sia al progredire della storia che all’ambiente intorno a noi. Dying Light 2 uscirà il 7 dicembre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. I preorder apriranno a breve.