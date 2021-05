Chivalry 2: prende il via la Cross-Play Open Beta

Pronti a calcare i campi di battaglia medievali e dimostrare il vostro valore armi in mano? A partire dalle 17:00 della giornata di oggi prenderà il via la Cross-Play Open Beta di Chivalry 2, che ci permetterà di provare il nuovo titolo di Torn Banner Studios fino al primo giugno alle ore 17:00. Come intuibile dal suo nome, questa beta è disponibile sia su PC che su console, e include il crossplay con tutte le piattaforme; accedervi su console PlayStation non richiederà nessun abbonamento, mentre su Xbox servirà la sottoscrizione Xbox Live Gold.

Rispetto alla closed beta precedente, la Cross-Play Open Beta include tutta una serie di novità, fra cui nuove mappe, nuove modalità di gioco e i Duel Server, pensati per chi vuole affinare e dimostrare la sua abilità negli scontri uno contro uno. Per la lista completa di cosa potete aspettarvi, vi rimandiamo alla nostra notizia in merito. Chivalry 2 sarà disponibile a partire dall’8 giugno.