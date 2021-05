L’Epic Games Store ha svelato il videogioco disponibile gratuitamente per tutta la settimana: si tratta della versione PC di Among Us, gratis fino al prossimo giovedì.

Come al solito, per riscattare una copia del gioco basta dirigersi sulla piattaforma digitale di Epic Games e seguire le semplici istruzioni riportate a schermo. Una volta ottenuto Among Us, questo rimarrà permanentemente nella vostra libreria virtuale.

