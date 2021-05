Total War: Three Kingdoms si aggiorna per l'ultima volta

Creative Assembly ha annunciato l’arrivo di un ultimo aggiornamento per Total War: Three Kingdoms, un’ultima patch pubblicata in queste ore che segna la fine del supporto al videogioco.











L’update apporta diverse correzioni, risolvendo alcuni problemi segnalati dalla comunità, e introduce un grosso cambiamento alla mappa della campagna in cui il monte Song e il passaggio Hulau sono stati spostati nella posizione corretta. Questo permetterà ulteriori miglioramenti anche alle aree intorno al Fiume Giallo, per evitare che i giocatori superino i passi dei cancelli troppo facilmente.

Gli sviluppatori spiegano che non pubblicheranno ulteriori contenuti per Total War: Three Kingdoms, questo perché il team si è spostato su un nuovo progetto basato sempre sul Romanzo dei Tre Regni. Maggiori informazioni su questo nuovo titolo verranno svelate prossimamente.