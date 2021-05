Darkest Dungeon 2 avrà numerose differenze rispetto all'originale

Dopo l’annuncio di Darkest Dungeon 2 ad ottobre, Red Hook Studios ha tenuto la bocca cucita su cosa succedeva dietro le quinte. Uno speciale di PC Gamer, riportato su Reddit, ci permette però di scoprire cosa riserva il futuro agli avventurieri del primo capitolo, e pare che le differenze siano molte. Se da un lato possiamo aspettarci la stessa cupa ambientazione ispirata alla mitologia lovecraftiana, dall’altro la struttura del gioco cambierà profondamente; stando alle dichiarazioni di Red Hook, la campagna ci vedrà selezionare quattro personaggi alla volta, senza duplicati, e durerà circa cinque ore.

Con questo nuovo capitolo, gli sviluppatori hanno infatti voluto adottare un’impostazione di gioco più simile a quella dei roguelike tradizionali, evitando così che i giocatori potessero sentirsi scoraggiati dalla lunga durata della campagna originale. Al posto delle afflizioni del primo capitolo, in Darkest Dungeon 2 avrà un peso molto più significativo la relazione che si costruirà fra i vari avventurieri, che verrà sviluppata fra una run e l’altra. Ovviamente, le disattenzioni si pagheranno ancora care: “non riusciremmo più a guardarci allo specchio se non uccidessimo i vostri personaggi”, ha dichiarato Chris Bourassa di Red Hook.

Ci saranno delle modifiche anche al combattimento. I personaggi avranno ben 11 abilità, invece di sette: con alcune di queste avremo già familiarità, ma altre saranno del tutto nuove. Non sarà più presente il potenziamento delle armi e armature, sostituito invece da vari “token” che garantiranno proprietà speciali ai nostri avventurieri o ai loro nemici. Insomma, sembra che con Darkest Dungeon 2 i ragazzi di Red Hook abbiano voluto sperimentare alla grande. Di sicuro le idee presentate finora sembrano intriganti, ma per mettere loro mano dovremo aspettare il lancio in Accesso Anticipato, previsto per il terzo quarto del 2021 su Epic Games Store.