Yuji Naka, creatore di Sonic, abbandona Square Enix

Stando a quanto riportato da Gamesindustry, Yuji Naka, noto per essere il creatore di Sonic, ha abbandonato Square Enix. I motivi di questo abbandono non sono difficili da intuire: Naka era infatti a capo di Balan Wonderworld, action platform uscito a fine marzo e andato incontro a un sonoro insuccesso sia di pubblico che presso la stampa. Le critiche mosse al gioco hanno riguardato molti suoi aspetti, dal comparto tecnico non all’altezza degli standard odierni a una storia confusionaria per arrivare scelte di gameplay molto discutibili.

Stando a precedenti dichiarazioni di Yuji Naka, Balan Wonderworld rappresentava la sua unica possibilità di realizzare un progetto in grande scala con il supporto di Square Enix. Staremo a vedere se il papà di Sonic continuerà ad occuparsi di videogiochi, magari dedicandosi allo sviluppo indipendente.