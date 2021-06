Total War: Warhammer II, in arrivo il DLC The Silence & The Fury

All’evento dedicato a Warhammer di ieri, Creative Assembly non ha presentato solo il reame di Khorne. L’occasione è infatti stata quella giusta anche per rivelare il prossimo DLC di Total War: Warhammer II, intitolato The Silence & The Fury; questo Lords Pack introdurrà l’inarrestabile Taurox e il suo eterno nemico, Oxyotl. I due appartengono, rispettivamente, ai Beastmen e ai Lizardmen.











Stando alla descrizione presente sulla pagina Steam, ciascuno dei due Lord avrà meccaniche speciali: mano a mano che vincerà battaglie, Taurox guadagnerà Momentum, che potrà utilizzare per ripristinare i punti azione del suo esercito; Oxyotl, invece, potrà utilizzare il suo network di Secret Sanctums per prevedere le azioni dei suoi nemici e sventarne i piani. I due arriveranno poi al loro confronto finale una volta localizzato l’Heart of Darkness. The Silence & The Fury arriverà su Total War: Warhammer II a partire dal 14 luglio.