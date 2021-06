Microids e Pendulo Studios annunciano Alfred Hitchcock – Vertigo

Microids ha annunciato Alfred Hitchcock – Vertigo, una nuova avventura sviluppata da Pendulo Studios, la realtà spagnola autrice di Hollywood Monsters e Runaway.











Liberamente ispirato al film La donna che visse due volte, a sua volta tratto dal romanzo omonimo di Thomas Narcejac e Pierre Boileau, Alfred Hitchcock – Vertigo narrerà le vicende di Ed Miller, uno scrittore che riesce miracolosamente a salvarsi da uno spaventoso incidente stradale in cui a suo dire rimasero coinvolte anche sua moglie e sua figlia, tuttavia nella carcassa dell’auto non venne rinvenuto alcun corpo. Traumatizzato da quell’evento, Ed inizierà a soffrire di vertigini, mentre durante la terapia cercherà di scoprire cosa accadde realmente quel fatidico giorno in cui perse il controllo dell’auto e cadde da un ponte sul Brody Canyon, in California.

Microids pubblicherà Alfred Hitchcock – Vertigo su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch nell’ultimo trimestre del 2021.