Bloober Team stringe una partnership con Skybound Entertainment

Bloober Team, lo studio polacco autore di Layers of Fear e The Medium, ha reso noto di aver siglato una partnership con Skybound Entertainment per lo sviluppo di un nuovo videogioco basato su una IP non originale.

Secondo quanto riportato sulle colonne di Eurogamer, l’accordo di collaborazione è stato firmato lo scorso dicembre, tuttavia è stato reso di pubblico dominio solamente negli ultimi giorni tramite la pubblicazione del consueto report finanziario di fine anno. Tale accordo prevede la concessione in licenza di una IP detenuta da Skybound Entertainment che verrà impiegata per la realizzazione di un videogioco dal nome in codice Project R. Purtroppo non si conoscono ulteriori dettagli.

Nel report viene inoltre ribadito l’impegno per lo sviluppo di un videogioco edito da Private Division, l’etichetta di publishing di proprietà di Take-Two Interactive. Questo progetto venne già annunciato sul finire del 2022 e si baserà su un franchise del tutto inedito di proprietà di Bloober Team.