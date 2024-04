Housemarque, lo studio di Returnal, si prepara a un annuncio

Housemarque, lo studio finlandese autore di Returnal, ha appena pubblicato un misterioso teaser sui suoi social con cui ci dà appuntamento a domani.

Il teaser consiste in un’immagine in bianco e nero di un volto in frantumi volutamente ambigua, giacché potrebbe raffigurare il volto di Selene Vassos, la protagonista di Returnal. Per saperne di più, però, bisognerà attendere la giornata di domani.

Ricordiamo che Returnal venne pubblicato su PS5 nel 2021, per poi approdare su PC circa due anni più tardi.