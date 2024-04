Tekken 8: arrivano Lidia Sobieska e diverse novità

Bandai Namco ha presentato le varie novità in arrivo su Tekken 8, tra cui spicca l’introduzione del personaggio aggiuntivo Lidia Sobieska.









Il primo ministro della Polonia, Lidia Sobieska, farà infatti il suo ritorno nel roster del picchiaduro questa estate, con l’accesso anticipato per i possessori del Character Year 1 Pass.

Inoltre, a partire da questa primavera, saranno effettuati alcuni adeguamenti alle battaglie grazie al costante lavoro del team di sviluppo per migliorare il bilanciamento del gioco, nonché l’esperienza dei giocatori. Mentre questa estate verranno pubblicati i primi aggiornamenti gratuiti, tra cui il lancio di un nuovo stage, il Seaside Resort, con l’introduzione anche della modalità foto. Infine, in autunno verrà pubblicata gratuitamente una nuova storia con protagonista Eddy Gordo. Successivamente, saranno aggiunte ulteriori modalità, come Ghost vs. Ghost e la Online Practice.