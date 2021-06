Chernobylite torna a mostrarsi in video in attesa del lancio

The Farm 51 ha pubblicato un nuovo video di Chernobylite, videogioco survival con elementi RPG al momento disponibile su Steam in Accesso Anticipato la cui uscita in versione completa è ormai imminente.











Il trailer si concentra sulla storia di Tatyana, la fidanzata del protagonista Igor scomparsa in circostanze misteriose in seguito all’incidente che ha coinvolto il reattore della centrale nucleare di Chernobyl. Il compito del giocatore sarà infatti quello di avventurarsi nella zona di esclusione per scoprire cosa accadde a Tatyana trant’anni prima degli eventi del gioco.

Chernobylite sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a luglio, mentre le versioni per PS5 e Xbox Series X|S verranno pubblicate entro la fine dell’anno.