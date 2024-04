Microids presenta I Puffi – Dreams per PC e console

Microids ha annunciato I Puffi – Dreams, un nuovo platform tridimensionale sviluppato da Ocellus Services, già autori di Marsupilami: Hoobadventure.









Gargamella ha escogitato un nuovo piano diabolico per catturare i Puffi. Il famigerato cattivone ha lanciato un astuto incantesimo sui cespugli di salsapariglia, la delizia preferita dai Puffi, facendoli cadere in un sonno profondo. Lo scopo del gioco sarà quello di risvegliare tutti i Puffi prima che il malvagio Gargamella raggiunga il villaggio.

I Puffi – Dreams sarà giocabile in solitaria o in cooperativa assieme a un amico, permettendoci di esplorare quattro mondi da sogno per un totale di 12 livelli e 16 mini-livelli. Il gioco verrà pubblicato su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch nel 2024.