Annunciato El Paso, Elsewhere, sparatutto neo-noir ispirato a Max Payne

Nostalgia di Max Payne? Il nuovo videogioco in sviluppo presso Strange Scaffold potrebbe stuzzicare la vostra curiosità. Si tratta di El Paso, Elsewhere, uno sparatutto in terza persona dalle tinte neo-noir ispirato al grande classico di Remedy Entertainment.











In questo third person shooter ci ritroveremo a combattere contro licantropi, angeli caduti e altre creature soprannaturali all’interno di un motel che cambia la realtà, piano dopo piano. Spetterà così a noi sconfiggere Draculae, il signore dei vampiri e salvare le sue vittime.

El Paso, Elsewhere sarà disponibile su PC tramite Steam nel corso del 2022.