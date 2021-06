The Eternal Castle [REMASTERED] è in arrivo su PS4 e PS5

Hard Copy Games ha fatto sapere che The Eternal Castle [REMASTERED], remake dell’omonimo platform cinematografico mai pubblicato nel 1987, sta per approdare su PS4 e PS5.











Ispirato a grandi classici quali Prince of Persia e Another World, The Eternal Castle [REMASTERED] trasporta il giocatore in un mondo post-apocalittico pieno zeppo di pericoli. Già disponibile su Nintendo Switch e PC (qui la nostra recensione), il gioco approderà sulle console PlayStation in formato digitale il prossimo 24 giugno. Il publisher rivela che sarà disponibile anche una versione fisica a tiratura limitata, tuttavia quest’ultima verrà pubblicata in seguito.