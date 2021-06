Microids apre un nuovo studio di sviluppo a Lione

Microids ha aperto un nuovo studio di sviluppo in quel di Lione, in Francia. La nuova realtà francese sarà guidata da David Chomard, veterano dell’industria con un passato in Atari e SEGA Europe, il quale è già stato incaricato di supervisionare il processo di assunzione e di espansione del team.

Microids Studio Lyon, questo il nome della nuova aggiunta nella scuderia del publisher d’Oltralpe, si concentrerà sullo sviluppo di avventure grafiche. Microids ci tiene comunque a precisare che continuerà a lavorare con altri partner in giro per il mondo, mentre il team di Lione si occuperà di produrre nuovi videogiochi originali.

