Nuove informazioni su Monark, JRPG dai creatori di Shin Megami Tensei

L’ultimo numero di Famitsu ha incluso alcune interessanti informazioni su Monark, un JRPG dall’ambientazione scolastica in via da sviluppo presso un team di veterani della serie di Shin Megami Tensei. Queste informazioni, diligentemente riportate da Gematsu, includono la data di lancio, prevista per il 14 ottobre; vale la pena però tenere presente che questa è la data giapponese, e per la versione occidentale potrebbe essere necessario attendere più a lungo. Il titolo arriverà su PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Per quanto riguarda la trama del gioco, essa vedrà il giovane protagonista alle prese con eventi innaturali, che affronterà in compagnia di un alleato scelto fra quattro personaggi secondari. Ciascuno di questi compagni avrà la sua storia con varie diramazioni, così come anche gli eventi che ci troveremo di fronte potranno portare a diverse conclusioni. Il sistema di combattimento sarà a turni ma unito al movimento libero del protagonista; quest’ultimo potrà usare potenti attacchi che però riempiranno la sua barra della follia, portandolo ad attaccare indistantamente nemici ed alleati. Monark presenterà inoltre un sistema di “EGO” che misurerà la tendenza verso i sette peccati capitali del personaggio principale.

Il trailer di presentazione del gioco sarà rivelato domani alle 17:00.