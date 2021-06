Star Wars Jedi: Fallen Order, versione next-gen in arrivo nel finesettimana?

Che Respawn Entertainment sia al lavoro su una versione per PS5 e Xbox Series X|S di Star Wars Jedi: Fallen Order si sa già da un po‘, ma nessuna data è ancora stata rivelata. Se temete che questo significhi lunghe attese, però, pare proprio che non sarà così: come segnalato su Reddit, numerosi distributori riportano che la versione PS5 del gioco sarà disponibile a partire dall’11 giugno. Se questa data dovesse rivelarsi corretta, è plausibile che anche la versione per console Microsoft diventi disponibile lo stesso giorno.

Ricordiamo che per chi già possie Star Wars Jedi: Fallen Order su PS4 o Xbox One l’upgrade sarà gratuito.