Elden Ring arriverà a gennaio 2022, pubblicato un nuovo trailer

L’attesa è stata lunga e costellata da leak, ma finalmente Elden Ring è tornato a farsi vedere in veste ufficiale e in grande stile. Ospite d’onore alla Summer Game Fest di Geoff Keighley, il titolo di From Software ha chiuso lo show con un ricco trailer che ci ha anche rivelato la data di lancio, prevista per il 21 gennaio 2022 su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ma bando alle ciance, ecco il trailer che tutti stavate aspettando ansiosamente:











Sembra proprio che il video vada a confermare gran parte delle voci circolate finora. La struttura ha un aspetto decisamente open world, mantenendo però intatto quello che è lo stile classico dei soulslike di From Software. E, a quanto pare, Elden Ring ci permetterà di vagare e sopratutto di combattere a cavallo. Noi non vediamo l’ora di metterci mano.