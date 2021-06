Annunciato Tiny Tina's Wonderlands, spin-off fantasy di Borderlands

2K Games e Gearbox Software hanno annunciato Tiny Tina’s Wonderlands, un nuovo looter shooter ad ambientazione pseudo-fantasy che si pone come uno spin-off di Borderlands.











In Tiny Tina’s Wonderlands, i giocatori potranno creare e personalizzare i loro eroi multiclasse mentre saccheggiano, sparano, tagliano e tracciano la loro strada attraverso mostri bizzarri e dungeon pieni di tesori, in una missione per fermare il tirannico Signore dei Draghi. Pallottole, magia e spadoni si scontrano in un caotico mondo fantasy portato in vita dall’imprevedibile Tiny Tina, che fa le regole, cambia il mondo al volo e guida i giocatori nel loro viaggio.

“Wonderlands è il culmine di oltre un decennio di sviluppo on-and-off di Gearbox Software verso uno sparatutto di ruolo ambientato in un universo fantasy“, ha dichiarato il fondatore di Gearbox Entertainment e produttore esecutivo di Tiny Tina’s Wonderlands, Randy Pitchford. “Per me, portare le vere armi di Borderlands per combattere draghi, scheletri, goblin e altro ancora in un originale mondo fantasy immaginato dalla tredicenne più letale della galassia, Tiny Tina, come un nuovo e completo videogioco AAA è un sogno che diventa realtà.”

In attesa di saperne di più, segnaliamo che il gioco sarà disponibile nel 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.