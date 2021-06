Star Wars Jedi: Fallen Order supera i 20 milioni di giocatori

A quanto pare, le avventure dell’apprendista Jedi Cal Kestis sono andate incontro ad un ottimo successo: Respawn Entertainment ha infatti da poco confermato come Star Wars Jedi: Fallen Order abbia superato i 20 milioni di giocatori, condivisi fra tutte le piattaforme e i vari servizi di sottoscrizione. L’annuncio arrivo a margine del lancio next-gen del titolo, che a partire da oggi può quindi contare su migliorie specifiche per PS5 e Xbox Series X|S. Su queste piattaforme, il gioco potrà contare su risoluzione 4K e 30 fps; se invece attiverete la modalità Prestazioni, passerà a 1440p e 60fps. Su Xbox Series S, invece, le impostazioni saranno bloccate su 1080p e 60 fps.

Ricordiamo che l’upgrade dalla versione PS4 o Xbox One di Star Wars Jedi: Fallen Order sarà gratuito, e che potrete continuare ad utilizzare i salvataggi creati in precedenza. Per ulteriori informazioni in merito al salto generazionale, vi rimandiamo al sito ufficiale.