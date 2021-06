Un nuovo video per Arcane, la serie animata di League of Legends

Non solo videogiochi, in questi giorni dal profumo di E3: nel corso del Netflix Geeked, Riot Games ha infatti presentato un nuovo video dedicato ad Arcane, la sua serie animata ambientata nell’universo di League of Legends. Il video vede la solitamente esuberante Jinx alle prese con il suo passato, e in particolare con il tormentato rapporto con la sorella Vi.











Dal lore di League of Legends, sappiamo che laddove Jinx ha deciso di intepretare i dettami della legge più come generici consigli in verità abbastanza noiosi e poco interessanti, Vi ha invece preferito dedicarsi alla caccia al crimine. Sembra proprio che Arcane andrà ad esplorare l’evoluzione del rapporto fra questi due personaggi; e chissà che quel corvo non sia un riferimento a un certo campione di Noxus. La serie arriverà su Netflix nel corso del 2021.