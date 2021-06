A Plague Tale: Requiem uscirà anche su Nintendo Switch

Presentato la scorsa domenica sul palco della conferenza Xbox & Bethesda, A Plague Tale: Requiem non sarà disponibile solamente su PC e Xbox Series X|S, ma anche su PS5 e – udite udite – Nintendo Switch.

A questo punto vi starete chiedendo come sia possibile far girare un gioco del genere sull’hardware della piccola console nipponica. Ebbene, la risposta è la stessa che si sono dati Remedy Entertainment e IO Interactive nei casi di Control e Hitman 3: basta sfruttare le potenzialità del cloud gaming.

Asobo Studio ha infatti confermato che A Plague Tale: Requiem arriverà su Nintendo Switch grazie a un’apposita versione da giocare via streaming, aggirando di fatto le limitazioni tecniche della console. In ogni caso, il gioco sarà disponibile su tutte le piattaforme nel 2022.

