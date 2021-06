Magic: Legends chiuderà definitivamente i battenti a ottobre

Pubblicato in beta lo scorso mese di marzo e subito diventato il bersaglio di forti critiche a causa del suo sistema di monetizzazione, Magic: Legends chiuderà definitivamente i battenti il prossimo 31 ottobre.

L’annuncio è stato dato da Steve Ricossa, executive producer in quel di Cryptic Studios, il quale ha spiegato che il team ha mancato clamorosamente il bersaglio, pertanto lo sviluppo del gioco è stato cancellato. Ricossa dichiara che lo studio ha imparato una lezione importante da questa esperienza, spiegando che Cryptic farà tesoro delle critiche per i prossimi progetti.

Nel frattempo, sebbene i server rimarranno aperti ancora per qualche mese, lo Zen Shop in cui acquistare oggetti con denaro reale è stato chiuso con effetto immediato, mentre chiunque abbia speso soldi tramite la piattaforma Arc di Perfect World o l’Epic Games Store riceverà un rimborso completo.

Condividi con gli amici Inviare