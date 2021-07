My Friend Pedro: Ripe for Revenge in arrivo su Android e iOS

Devolver Digital e Deadtoast hanno presentato My Friend Pedro: Ripe for Revenge, un nuovo videogioco free-to-play in uscita il mese prossimo su dispositivi Android e iOS.











Ripe for Revenge adatta il folle gameplay adrenalinico di My Friend Pedro affinché si addica alle piattaforme mobili, dando vita a un videogioco del tutto inedito senza rinunciare alle dinamiche che hanno fatto la fortuna del titolo uscito due anni fa su PC e console.

In uscita il prossimo 5 agosto, da oggi è possibile effettuare la pre-registrazione in modo tale da essere pronti all’azione non appena il gioco verrà pubblicato.