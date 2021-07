L’ultimo anno e mezzo dovrebbe ormai averci desenisibilizzato al ricevere notizie del genere, ma non è sempre così. Non possiamo fare a meno di essere dispiaciuti, per esempio, di sapere che Fatshark ha deciso di rinviare l’interessante action cooperativo Warhammer 40,000: Darktide alla primavera 2022. Gli sviluppatori hanno chiarito di aver preso questa decisione per prendersi il tempo necessario per finire il gioco, e di come il coronavirus abbia avuto il suo peso: “Non è un segreto che sviluppare un gioco durante la pandemia sia una sfida, e questo vale anche per noi. Useremo questo tempo per concentrarsi sulla qualità al lancio, e per investire in sistemi che ci permettano di supportare Darktide per anni a venire.”

Ambientato nel tetro millennio, Warhammer 40,000: Darktide ci mette al comando di un gruppo di quattro agenti dell’Inquisizione, impegnati a liberare le interiora di una città formicaio dalla piaga del Caos.