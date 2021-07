The King of Fighters XV: torna King of Dinosaurs, ecco il trailer

SNK ha confermato il ritorno di King of Dinosaurs nel roster di The King of Fighters XV. Per l’occasione è stato pubblicato un apposito trailer che mostra il ferale combattente in azione.











Introdotto per la prima volta nella precedente iterazione della saga di picchiaduro, King of Dinosaurs è un wrestler specializzato nelle prese e nei colpi alti in grado di scombussolare le difese degli avversari.

The King of Fighters XV, lo ricordiamo, sarà disponibile all’inizio del 2022 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.