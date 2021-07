Chernobylite arriverà su PS4 e Xbox One a inizio settembre

Con un nuovo aggiornamento su Kickstarter, il team di sviluppo The Farm 51 ha annunciato che Chernobylite arriverà su PS4 e Xbox One il 7 settembre. Già nota era invece la data di lancio su PC, prevista per il 28 luglio su Steam, GOG ed Epic Games Store.

Fortemente ispirato alle atmosfere della serie S.T.A.L.K.E.R., anche Chernobylite ci vedrà alle prese con la zona di esclusione, che in questo caso ha subito alterazioni tali da rendere non lineare lo scorrere del tempo. Nei panni di Igor, dovremo scoprire cos’è successo trent’anni prima alla sua fidanzata Tatyana.