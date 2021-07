Battlefield 2042: DICE e Ripple Effect presentano Battlefield Portal

Durante l’EA Play Live di stasera, la presenza di Battlefield 2042 non è certo stata una sorpresa. Quello che però ha sorpreso è stato ciò che gli sviluppatori di DICE e Ripple Effect hanno presentato: Battlefield Portal, una sorta di contenitore che permetterà ai giocatori di creare le loro modalità di gioco, mischiando contenuto non solo dall’ultimo capitolo della serie ma anche da Battlefield 1942, Bad Company 2 e Battlefield 3. Vedere per credere:











Battlefield Portal sarà disponibile al lancio, e includerà strumenti di editing che sono stati definiti come “gli stessi a cui abbiamo accesso noi sviluppatori”. Oltre alle mappe già presentate, includerà anche sei ambientazioni storiche della serie (Caspian Border, El Alamein, Battle of the Bulge, Valparaiso, Arica Harbor e Noshar Canals), più ovviamente tutta una serie di veicoli ed equipaggiamento legati al passato della serie. Ripple Effect ha inoltre chiarito di essere più che intenzionata a lavorare con la comunità per continuare a migliorare ed espandere le potenzialità di Portal.

Battlefield 2042 sarà disponibile a partire dal 22 ottobre su PC e console.