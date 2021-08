Tales of Arise: in arrivo una demo su console

Quando manca un mese al lancio di Tales of Arise, Bandai Namco ha annunciato che gli utenti console potranno presto mettere le mani su una demo, liberamente scaricabile da tutti i possessori di PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.

La versione dimostrativa sarà disponibile a partire dal prossimo 18 agosto, permettendo agli interessati di toccare con mano una parte dell’avventura in uscita il 10 settembre su console, ma anche su PC (dove però non sarà disponibile la demo).

Per ingannare l’attesa, perché non date un’occhiata alla nostra più recente anteprima vergata da Gabriele Barducci?

