Borderlands 3: mini-eventi in arrivo per festeggiare il secondo compleanno

Così come aveva già fatto l’anno scorso, anche in occasione del secondo compleanno di Borderlands 3 (che, ricordiamo, cade il 13 settembre) Gearbox ha deciso di deliziarci con una serie di mini-eventi. Cinque settimane in totale, che hanno già preso il via nella serata di ieri e dureranno fino alle 17:59 del 16 settembre. A dare il via alle danze sarà l’evento Saccheggio Universale, nel quale quattro pianeti offriranno a turno ricompense speciali:

Settimana 1 (dalle 18:00 del 12 agosto alle 17:59 del 19 agosto, orari CEST): Pandora

Settimana 2 (dalle 18:00 del 19 agosto alle 17:59 del 26 agosto, orari CEST): Promethea

Settimana 3 (dalle 18:00 del 26 agosto alle 17:59 del 2 settembre, orari CEST): Eden-6

Settimana 4 (dalle 18:00 del 2 settembre alle 17:59 del 9 settembre, orari CEST): Nekrotafeyo

Sconfiggere nemici in una di queste zone garantità una probabilità aumentata di ottenere armamento leggendario di uno specifico tipo (pistola, shotgun, SMG, fucile d’assalto, fucile da cecchino o pesante), oltre a una maggiore probabilità di trovare equipaggiamenti leggendari. Dal 9 settembre e fino al 16 prenderanno il via in contemporanea i due mini eventi Caos, dolce caos e Tira fuori l’Eridium, che assicurano rispettivamente modificatori Caos più clementi e un’abbondanza di Eridium. Non c’è solo questo in arrivo su Borderlands 3, però: Gearbox ha infatti promesso altre sorprese legate all’anniversario, ma sulle quali per ora vuole mantenere il riserbo.