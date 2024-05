Dopo l’annuncio avvenuto qualche mese fa, Classic Marathon è ora disponibile gratuitamente su Steam grazie al lavoro svolto dal collettivo Aleph One.









Si tratta di una versione rimaneggiata dello sparatutto in soggettiva creato da Bungie nel 1994, tant’è che supporta le risoluzioni widescreen, audio posizionale, e altre opzioni per rendere più godibile un titolo sì godibile ancora oggi, ma su cui sono presenti gli evidenti segni del tempo.

Classic Marathon è stato sviluppato e pubblicato in forma gratuita con il benestare della stessa Bungie, che tuttavia non è direttamente coinvolta nel progetto. Segnaliamo, infine, che il collettivo Aleph One ha in programma la pubblicazione degli altri due capitoli della saga: Marathon 2 e Marathon Infinity. Nessun dettaglio circa le tempistiche.