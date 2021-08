DOOM Eternal: la modalità Orda arriverà con l'aggiornamento 6.66

Poteva forse mancare, all’interno della cornice del QuakeCon, il demoniaco sparatutto DOOM Eternal? Ma certo che no, e infatti Marty Stratton e Hugo Martin di id Software si sono fatti vedere per fare due chiacchiere sulle novità in arrivo con l’aggiornamento 6.66, in arrivo nelle prossime settimane. Come già anticipato qualche tempo addietro, questa patch andrà ad aggiungere la modalità Orda, che come suggerisce il nome ci vedrà affrontare ondate di demoni e cercare di ottenere un punteggio più alto possibile.

L’aggiornamento porterà con sé anche modifiche al sistema di matchmaking della Battlemode, che ora terrà conto anche della nostra serie di vittorie consecutive. Saranno inoltre implementati altri miglioramenti e la nuova mappa Stronghold. Per quanto riguarda invece i Master Levels, la patch 6.66 includerà due nuovi scenari nei quali potremo mettere alla prova le nostre doti di Slayer: World Spear e Master Club. Infine, id Software ha annunciato che DOOM Eternal: The Ancient Gods Part Two arriverà su Nintendo Switch il 26 agosto. Potete trovare la presentazione integrale nel video di seguito.