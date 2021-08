Saints Row: un teaser anticipa il ritorno della serie di Volition

È passato qualche anno dall’ultima avventura dei 3rd Street Saints, ma sembra che i tempi siano maturi per un loro ritorno. Ad anticiparlo è il sito ufficiale di Saints Row, sul quale è di recente apparsa un’immagine che reca la scritta “Rebooting”. Ci sembra abbastanza plausibile ipotizzare che Volition sia al lavoro su un reboot della sua pazza serie di open world, ma non si può mai sapere; dopotutto, il quarto capitolo si svolgeva in gran parte all’interno di una simulazione virtuale, e magari potrebbe essere quest’ultima ad essere in corso di riavvio.

Ciò che è sicuro, però, è che ci sarà da aspettare meno di una settimana per scoprire cosa ha in cantiere lo studio per il prossimo Saints Row. Il reveal avverrà infatti durante l’Opening Night Live di Geoff Keighley, che prenderà il via il 25 agosto alle ore 20:00.