MSI presenta la linea di desktop gaming MAG Infinite S3

MSI ha svelato la nuova serie di desktop gaming MAG Infinite S3, caratterizzata da configurazioni con processori Intel Core di 11° generazione a cui si uniscono le schede video NVIDIA GeForce RTX serie 30. Il nuovo desktop supporta due slot DDR4 e un massimo di 64GB di RAM, oltre a uno slot M.2 SSD e due slot HDD da 2.5″.

Progettato con pulsanti eleganti e linee nitide, MAG Infinite S3 può contare su un look incredibilmente aggressivo. Sul pannello frontale la griglia di ventilazione permette un ottimo raffreddamento, mentre l’illuminazione RGB offre un’ampia personalizzazione del proprio setup.

Per quanto riguarda la connettività, la linea MSI MAG Infinite S3 è dotata dell’ultimo standard 802.11ax, che offre una velocità fino a 6 volte più elevate rispetto alla quinta generazione. Wi-Fi 6E utilizza frequenza nelle bande da 2,4GHz e 5GHz e la estende a 6GHz, fornendo una qualità del segnale più stabile e pura.

La nuova serie MAG Infinite S3 sarà disponibile per l’acquisto in Italia in autunno 2021. I prezzi varieranno in base alle configurazioni in arrivo sul territorio italiano.

Condividi con gli amici Inviare