Nintendo Switch: taglio di prezzo permanente per il modello base

Dopo le indiscrezioni che si sono avvicendate negli ultimi giorni, Nintendo ha confermato il taglio di prezzo per il modello base di Switch anche nel territorio italiano. Da oggi la console è dunque acquistabile al prezzo di € 299,99.

Si tratta di un price cut permanente in vista dell’imminente lancio del nuovo modello OLED, il cui arrivo nei negozi del Bel Paese è previsto per il prossimo 7 ottobre. Nintendo Switch OLED sarà disponibile al prezzo di € 349,99.

