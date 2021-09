Bayonetta 3 torna a farsi vivo con trailer di gameplay e finestra di uscita

Abbiamo dovuto attendere un bel po’ di anni ma alla fine eccolo qui: Nintendo e PlatinumGames hanno pubblicato il primo trailer di gameplay di Bayonetta 3. Ma non è tutto perché le due compagnie hanno anche svelato la finestra di uscita del gioco.











La strega dai capelli corvini è tornata a farsi viva in grande stile. Eccola infatti combattere contro un’enorme creatura mostruosa che rischia di radere al suolo una città intera, per questo Bayonetta deve far leva sulle sue abilità arcane per evocare demoni giganti e provare ad abbattere il colossale nemico.

Ma quando esce Bayonetta 3? Ebbene, come prevedibile dovremo aspettare l’anno prossimo, anche se non sappiamo di preciso quando. L’action di PlatinumGames debutterà infatti su Nintendo Switch nel corso del 2022.