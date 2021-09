Nintendo Switch: la Grande N smentisce le voci sul modello 4K

Nelle ultime ore si è fatto un gran parlare di un presunto modello 4K di Nintendo Switch, tornato alla ribalta dopo che Bloomberg ha riportato alcune indiscrezioni circa l’invio di devkit ufficiali di questa presunta console ad alcuni sviluppatori. Ebbene, la compagnia giapponese ha diffuso un breve comunicato via Twitter attraverso il quale smentisce categoricamente queste voci di corridoio.

“Una notizia di stampa ha riportato che Nintendo sta diffondendo strumenti a determinati sviluppatori affinché realizzino videogiochi per una Switch con supporto alla risoluzione 4K. Al fine di di rendere la nostra posizione quanto più chiara possibile nei confronti di investitori e consumatori, vogliamo precisare che quanto riportato è falso,” si legge nella nota pubblicata dalla Casa di Kyoto. “Vogliamo inoltre ribadire che non abbiamo in programma il lancio di altri modelli di Nintendo Switch al di fuori di quello OLED annunciato lo scorso luglio, il quale verrà lanciato sul mercato il prossimo 8 ottobre 2021.”

La Grande N ha quindi messo a tacere una volta per tutte i rumor legati alla fantomatica Nintendo Switch Pro con supporto al 4K.

Condividi con gli amici Inviare