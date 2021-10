God of War: la data di uscita su Steam è prevista per gennaio 2022

Diciamoci la verità, era anche il titolo che un po’ tutti (lato PC, beninteso) stavano aspettando: God of War ha finalmente una data d’uscita anche su Steam, e cioè il 14 gennaio 2022 al prezzo di 49,99€. Sviluppato da Santa Monica Studio e originariamente uscito nel 2018 su PS4, il titolo che ci racconta le avventure di Kratos e del figlio Atreus, alle prese non più con i miti greci ma con quelli norreni, potrà contare di una serie di aggiornamenti specifici per il PC.











Sulla pagina Steam del gioco possiamo infatti trovare riferimenti a risoluzione 4K, frame rate sbloccato, supporto a NVIDIA DLSS e Reflex, compatibilità con schermi ultrawide e possibilità di personalizzare i controlli. Curiosamente, la versione Steam di God of War era apparsa anche come parte del leak di GeForce Now, sebbene NVIDIA avesse assicurato che i titoli rivelati erano solo “speculativi.”