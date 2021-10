War Mongrels ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Destructive Creations ha portato a termine i lavori sul suo War Mongrels, che è ora disponibile su PC. Il gioco in questione è un tattico in tempo reale sulla stessa vena di Desperados III, ambientato nei giorni della Seconda Guerra Mondiale e sul fronte orientale. Un’area dove le violenze sui civili non si sono risparmiate, e che gli sviluppatori intendono ritrarre in pieno.











War Mongrels ci metterà nei panni di un gruppo di ribelli alla dominazione nazista. Fra ex appartenenti alla Wehrmacht e soldati dell’esercito regolare polacco, fra una dissaporte e l’altro l’assortimento di sbandati riuscirà a trovare rapidamente un comune punto d’accordo: collaborare per mettere più possibile i bastoni fra le ruote al Terzo Reich. Il gioco prevede anche una modalità cooperativa online.