Beat Saber si aggiorna con il multiplayer su PS VR

Beat Saber è sicuramente uno dei giochi in realtà virtuale più popolari e amati, e per chi lo sta giocando su PS VR da oggi l’esperienza potrà essere condivisa con altri giocatori. Beat Games ha infatti aggiornato il suo titolo con la possibilità di creare lobby mutlplayer che arrivano fino a cinque giocatori, così da permetterci di dimostrare alla concorrenza chi è davvero il più abile a fare a fette cubetti a tempo di musica. L’uso di questa funzionalità richiede un abbonamento PlayStation Plus.











Oltre all’aggiornamento per il multiplayer, specifico per PS VR, su tutte le piattaforme Beat Saber si è anche arricchito di una nuova traccia gratuita: Spooky Beat di Jaroslav Beck, perfetta per il periodo di Halloween.