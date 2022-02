World War 3: prende il via un periodo di prova gratuita

Se siete rimasti incuriositi dallo sparatutto militaresco World War 3 ma non abbastanza da investire in un Closed Beta Pack, buone notizie per voi. The Farm 51 ha infatti organizzato un periodo di prova gratuito che ha preso il via poche ore fa, e che durerà fino al 7 febbraio alle ore 13:00. Scopo di questa iniziativa, oltre che di far conoscere il gioco ai curiosi, è anche quello di mettere alla prova i server in vista dell’ingresso in open beta, previsto per il marzo 2022.

Al di là dei limiti temporali, questa versione di prova di World War 3 vi consentirà di accedere a tutto il contenuto attualmente presente. Per ottenere l’accesso alla prova gratuita dovrete richiederlo tramite la pagina Steam del gioco, o in alternativa scaricarlo da my.games e creare un account apposito. I vostri progressi verranno mantenuti anche dopo la fine del periodo di prova, ma per accedere al gioco avrete bisogno di acquistare un Closed Beta Pack; una volta arrivato in open beta, invece, il gioco sarà free-to-play.