River City Girls Zero per Switch ha una data di uscita

WayForward ha annunciato la data di uscita di River City Girls Zero, versione tradotta e rimodernata di Shin Nekketsu Kōha: Kunio-tachi no Banka, il classico beat ‘em up per Super Famicon classe 1994 fino a questo momento mai uscito dai confini giapponesi.

In River City Girls Zero avremo modo di vivere la prima avventura di Misako e Kyoko che, con l’aiuto di Kunio e Riki, si ritrovano a evadere di prigione dopo essere state incarcerate per un crimine che non hanno commesso.

Questa nuova versione del classico picchiaduro a scorrimento potrà contare su un filmato di apertura inedito, intermezzi in stile manga, nonché su una canzone composta da Megan McDuffee, già autore della colonna sonora di River City Girls. Tutto il resto, dallo stile grafico al gameplay, rimane fedele all’originale di quasi trent’anni fa.

River City Girls Zero sarà disponibile dal 14 febbraio su Nintendo Switch, mentre le versioni per PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S verranno pubblicate nel corso della prossima primavera.

