Borderlands 3 ha venduto oltre 15 milioni di copie

Approfittando della pubblicazione degli ultimi risultati finanziari, 2K Games ha fatto sapere che le vendite complessive di Borderlands 3 hanno superato quota 15 milioni di copie. Si tratta di un balzo in alto di oltre un milione di copie rispetto ai dati comunicati lo scorso novembre.

Borderlands 3 si conferma uno dei videogiochi di maggior successo dell’etichetta statunitense, anche se per ora il capitolo più venduto della saga targata Gearbox resta il secondo: a oggi Borderlands 2 ha difatti venduto più di 26 milioni di unità. In totale, l’intero franchise ha macinato 74 milioni di copie.

Nel frattempo 2K Games e Gearbox si stanno preparando a lanciare Tiny Tina’s Wonderlands, spin-off pseudo-fantasy che scimmiotta i videogiochi di ruolo “pen and paper” come Dungeons & Dragons e simili. Il gioco sarà disponibile il 25 marzo su PC e console.

