Svelato Mario Strikers Battle League Football per Nintendo Switch

Nintendo ha svelato Mario Strikers Battle League Football, un nuovo videogioco di calcio arcade con i personaggi dell’universo di Super Mario.









In questo sport 5 contro 5 l’unica regola è fare di tutto per vincere. Fino a otto giocatori, quattro per squadra, possono sfidarsi sulla stessa console Nintendo Switch. Oltre alle partite singole, il gioco includerà anche una modalità online che permette a 20 giocatori di unire le forze per diventare il club più forte del mondo.

L’uscita di Mario Strikers: Battle League Football è fissata al 10 giugno. Sul Nintendo eShop è già possibile effettuare il pre-order della versione digitale.