Jurassic World: Il dominio, ecco il trailer ufficiale

A quattro anni di distanza dal precedente capitolo e dopo i rinvii causati dalla pandemia, manca ormai poco all’uscita nei cinema di Jurassic World: Il dominio. L’arrivo nelle sale del film è infatti previsto per il 9 giugno, e per farci venire l’acquolina in bocca Universal Pictures ha deciso che fosse giunto il momento di pubblicare il primo trailer ufficiale.









Ambientato quattro anni dopo gli eventi di Il regno distrutto, Jurassic World: Il dominio mostra una Terra dove esseri umani e dinosauri hanno iniziato a convivere. Chiaramente, però, la coesistenza delle due specie non è sempre così semplice, specie quando una buona parte dei lucertoloni vede gli uomini come prosciutti con le gambe. Il cast vede Chris Pratt ancora una volta nel ruolo del protagonista, e il ritorno di Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum, Daniella Pineda, Isabella Sermon, Justice Smith, Omar Sy e Bradley Darryl Wong nei panni da loro già rivestiti nei film precedenti.