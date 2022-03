S.T.A.L.K.E.R. 2: lavori ufficialmente sospesi, lo sviluppo non è una priorità

Dopo l’appello dei giorni scorsi a supportare anche economicamente l’Ucraina in questi giorni difficilissimi, GSC Game World ha comunicato di aver ufficialmente sospeso i lavori di S.T.A.L.K.E.R. 2. La cosa naturalmente non dovrebbe sorprendere nessuno dal momento che nel paese est europeo si sta consumando una terribile guerra voluta e portata avanti dalla Russia.

Lo studio con base nella capitale Kiev ha voluto diffondere un video messaggio rivolto a tutti i giocatori e ai fan della serie non soltanto per spiegare la situazione, ma anche per farci sapere che per ora il team è al sicuro. Segnaliamo che il video che segue contiene immagini forti del conflitto in atto in Ucraina.









GSC Game World spiega che appena una settimana fa stava finalizzando i lavori su alcune animazioni e cutscene da inserire nel gioco, ma dopo l’attacco e la successiva invasione da parte dell’esercito russo i membri del team si sono ritrovati a combattere per l’indipendenza della loro patria, nonché a supportare amici e colleghi coinvolti a vario titolo nel conflitto.

Inutile dire che, di fronte a una situazione così drammatica, lo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2 passa ovviamente in secondo piano e dunque l’unica priorità della compagnia debba essere la sicurezza dei dipendenti e dei loro cari. In chiusura del messaggio, però, GSC Game World fa sapere che i lavori riprenderanno non appena l’invasore sarà stato respinto e l’Ucraina avrà vinto il conflitto.