OtherSide Entertainment annuncia una immersive sim di Warren Spector

OtherSide Entertainment, la compagnia di sviluppo fondata da Paul Neurath e Warren Spector, ha annunciato un nuovo videogioco del genere delle immersive sim diretto proprio da quest’ultimo.

Il papà di veri e propri capolavori senza tempo del calibro di System Shock e Deus Ex è dunque tornato al lavoro sul genere che ha contribuito a far nascere, spiegando che il progetto sarà basato su una nuova IP.

“È bello essere tornato al lavoro con un team talentuoso su un nuovo titolo,” ha dichiarato lo stesso Spector (via Gematsu). “I fan dei miei lavori precedenti sapranno già cosa aspettarsi: un mondo immersivo e una narrazione coinvolgente sui quali i giocatori potranno avere direttamente un impatto concreto attraverso le loro scelte e il loro stile di gioco.”

Warren Spector ha poi precisato che lo sviluppo è ancora nelle fasi iniziali, pertanto ci vorrà un po’ prima che OtherSide Entertainment possa condividere ulteriori informazioni sul progetto. Nel frattempo, però, è stata diffusa una prima concept art legata proprio a questa nuova immersive sim. Per il momento dovremo farcela bastare.

